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أحمد جودة - القاهرة -



طالب رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بإشراك عمر كمال لاعب فريق فيوتشر، مع منتخب مصر الأول بدلًا من محمد هاني لاعب القلعة الحمراء.

نجم الأهلي السابق: عمر كمال أفضل من محمد هاني

وأكد رمضان السيد أن عمر كمال يستحق المشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب المصري، على حساب محمد هاني.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " أفضل أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "عمر كمال يمتاز بالتغطية الدفاعية القوية والسرعة بالإضافة إلى الزيادة الهجومية المميزة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يرجح كفته على حساب هاني".

وأتم: "عمر كمال سيشكل جبهة قوية في المنتخب الوطني مع محمد صلاح، بالإضافة إلى محمد حمدي في الجهة اليسرى مع تريزيجيه".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد حقق الفوز أمام نظيره زامبيا، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الخميس.