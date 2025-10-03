العالم اليوم - مطار ميونيخ يستأنف العمل بعد إغلاقه طوال الليل بسبب مسيرات

انتم الان تتابعون خبر مطار ميونيخ يستأنف العمل بعد إغلاقه طوال الليل بسبب مسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - أُعيد، صباح الجمعة، فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه ليلاً بسبب رصد طائرات مسيرة، وفقاً لشاهد من رويترز.

وكانت الرحلات الجوية قد توقفت مساء الخميس بعد رصد طائرات مسيرة، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات وتعطيل حركة ما يقرب من 3000 مسافر.

وبعد مشاهدة الطائرات المسيرة، أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونيخ.

وذكرت الشرطة أن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرة المسيرة واحدة أم عدة مسيرات.

وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أُغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس.

وذكر مطار ميونيخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى.

وقال المطار، في بيان، إن 17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، مما أثر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر، مضيفا أن المطار وشركات الطيران اهتموا "على الفور" بالمسافرين داخل مبنى الركاب، حيث "تم تركيب أسرة ميدانية، وتم توفير البطانيات والمشروبات والوجبات الخفيفة".

وأضاف البيان أنه تم تحويل 15 رحلة كان من المقرر أن تهبط في المطار إلى شتوتغارت ونورنبرغ وفيينا وفرانكفورت.

وتولت فرق من كل من الشرطة المحلية والاتحادية تفتيش المنطقة بحثا عن طائرات مسيرة وأشخاص مشبوهين، لكنها لم تعثر على شيء. كما تم نشر مروحية تابعة للشرطة.

وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تستضيف فيه ميونيخ مهرجان "أكتوبرفست" العالمي للبيرة، والذي يستمر حتى يوم الأحد.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة بما في ذلك مشاهدات لطائرات مسيرة تحلق فوق بنية تحتية حساسة في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا في أواخر سبتمبر.

وفي الدنمارك، تم رصد العديد من الطائرات المسيرة حول المطارات، مما أدى إلى إغلاق مؤقت، بينما أبلغت السلطات في النرويج عن طائرات مسيرة فوق قاعدة أورلاند الجوية، حيث تتمركز طائرات إف-35 أميركية الصنع.