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أحمد جودة - القاهرة -

شن الحسيني أبوقمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، هجومًا قويًا ضد اتحاد الكرة، على خلفية أزمة إيقاف ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

المصري البورسعيدي يهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة أحمد عيد ومنصور

وأكد أبو قمر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " نشعر وأننا قمنا بجريمة من خلال تعاقدنا مع أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الأخيرة".

وتابع: "المصري يتعامل باحترافية في التعاقدات ونسلك الطرق الشرعية لضم اللاعبين، ولكننا فوجئنا بأن اتحاد الكرة أقحم نفسه في الأزمة كطرف في أزمة قيد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد".

وأضاف: " اتحاد الكرة فسر أزمة قيد الثنائي مع المصري حسب الأحواء، وفوجئنا بإيقافهما قبل مواجهة الأهلي مباشرة رغم أن المصري تعاقد معهما قبل فترة من المباراة".

واستكمل: "اتحاد الكرة طلب في خطاب رسمي للمصري استدعاء أحمد عيد للانضمام للمنتخب الأولمبي".

واختتم: "حالة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مشابه لعمر كمال ومحمود شبانة، اللذان لم يستطيع الزمالك قيدهما بسبب عقوبة إيقاف القيد، لذلك رحلا عن الفريق".