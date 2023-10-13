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أحمد جودة - القاهرة -

تقاسم الأنجولي مابولولو مهاجم الإتحاد السكندري، والجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 اهداف بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

من يتصدر قائمة هدافي دوري نايل قبل لقاءات الجولة القادمة

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الجولة الرابعة

مابولولو (الإتحاد السكندري) 4 أهداف

بيرسي تاو (الأهلي) 4 أهداف

أحمد بلحاج (الجونة) 3 أهداف

عبد الرحمن سمانة (بلدية المحلة) هدفين

مصطفى البدري (سموحة) هدفين

فادي فريد (سموحة) هدفين

يا انور (الإسماعيلي) هدفين

ميدو جابر (المصري) هدفين

عمر كمال عبد الواحد (مودرن فيوتشر) هدفين

حسام أشرف (بلدية المحلة) هدفين

مصطفى زيكو (زد) هدفين

يسري وحيد (طلائع الجيش) هدف

عبد الرحمن أسامة (طلائع الجيش ) هدف

حمدي النقاز (الإسماعيلي) هدف

عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) هدف

مصطفى سعد ميسي (زد ) هدف

رضا سليم (الأهلي) هدف

كريم فؤاد (الأهلي) هدف

عبد العزيز السيد (الداخلية) هدف

محمود رزق (مودرن فيوتشر) هدف

أحمد عاطف ( مودرن فيوتشر) هدف

عبد الله السعيد (بيراميدز) هدف

رمضان صبحي (بيراميدز ) هدف

نبيل عماد دونجا (الزمالك ) هدف

إبراهيما نداي (الزمالك) هدف

يوسف أوباما (الزمالك) هدف

محمود عبد الرازق شيكابالا (الزمالك ) هدف

أحمد سيد زيزو (الزمالك ) هدف