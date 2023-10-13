نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى صفقات الموسم المقبل.. الأهلي يسعى لضم "منبوذ" بيراميدز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الأهلي لتدعيم دفاعات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

أسامة جلال صفقة الأهلي الجديدة

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، قد طلب تعويض رحيل أيمن أشرف بالتعاقد مع مدافع قوي من العيار الثقيل، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل أسامه جلال لاعب بيراميدز دائرة اهتمامات الأهلي نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع للمارد الأحمر بداية من يناير المقبل.

ويدرس الأهلي في يناير المقبل قطع إعارة محمد مغربي المعار إلى سموحة لتدعيم الخط الخلفي،لحين حسم صفقة أسامه جلال نهاية الموسم، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين الذين يتدربوا مع الفريق الأول في الوقت الحالي، من بينهم معتز محمد وعبدالرحمن رشدان.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات غدا السبت استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة القادم، في بطولة السوبر الإفريقي.

