نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الرياضي" يكشف.. هل سيرحل مارسيل كولر من الأهلي للتدريب في دوري روشن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت الأنباء والتكهنات حول مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منصبه وإمكانية رحيله إلى الدوري السعودي.

حقيقة رحيل مارسيل كولر عن الأهلي

وتلقى مارسيل كولر المدير الفني، عدة عروض من الدوري السعودي خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أفصح عنه وكيل أعماله، والذي أكد وصول عروض مغرية للرحيل عن التتش.

على الجانب السعودي، أكدت عدة تقارير هناك أن المدير الفني، مطلوب بالفعل في بعض الأندية، خاصةً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع فريقه منذ وصوله مديرًا فنيًا.

بينما قالت بعض التقارير الأخرى، أنه لا توجد أي مفاوضات من الأندية السعودية مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية، وأن المدرب السويسري لن يتواجد في دوري روشن السعودي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن كولر لن يرحل عن تدريب الفريق، وتم تجديد عقده موسمين مع النادي بخلاف الموسم الحالي.

وتابع: "كولر سعيد بالتواجد مع الفريق وعلى رأس القيادة الفنية، وأكد على أنه يرغب في مواصلة إنجازاته مع القلعة الحمراء، وسعيه لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق العديد من البطولات".

ويستعد الفريق في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.