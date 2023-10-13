نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي جديد ينتظر "عبد الله السعيد.. هل يستطيع؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائمة أبرز الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأبرزت القائمة اسم اللاعب عبد الله السعيد القاطن في صفوف فريق بيراميدز، حيث سجل اللاعب 123 هدفا، متفوقًا على مصطفى رياض نجم الترسانة الأسبق صاحب الـ122 هدفا.

ويقترب اللاعب عبد الله السعيد من تخطي رقم لاعب الأهلي والمصري الأسبق محمد التابعي الشهير بالسيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا.

وشارك عبد الله السعيد مع فريق بيراميدز في 3 مباريات من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجديد، واستطاع تسجيل هدفًا واحدًا في شباك الزمالك.

وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، العديد من الأسماء، أبرزها:

حسن الشاذلي 173 هدفا

حسام حسن 168 هدفا

السيد الضظوي 127 هدفا

عبد الله السعيد 123 هدفا

مصطفى رياض 122 هدفا

محمود الخطيب 109 هدف

أحمد الكأس 107 هدف

محمد أبو تريكة 106 هدف

جمال عبد الحميد 101 هدف

حمدي عبد الفتاح 92 هدف

ويسعى اللاعب عبد الله السعيد لتخطي رقم السيد الضظوي والوصول للمرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري المصري عبر التاريخ، فهل يستطيع تحطيم هذا الرقم خلال الموسم الحالي؟.