العالم اليوم - خطة ترامب بشأن غزة.. مكتب نتنياهو يرد على تعليقات حماس

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 01:08 مساءً - رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على تعليقات حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال المكتب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن حكومة نتنياهو "تنتظر حاليا رد حماس الرسمي على المقترح".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ليس لدينا تقييم بشأن ردهم حتى الآن".

وفي السياق ذاته، أكد مكتب نتنياهو أن العملية العسكرية في غزة "تمضي قدما. إسرائيل لم تغادر غزة وتواصل خططها".

وكان نتنياهو أعلن موافقته على الخطوط العريضة لخطة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والجمعة قال قيادي في حماس إن الحركة "تحتاج لبعض الوقت" لدراسة خطة ترامب بشأن غزة.

وأوضح القيادي لوكالة "فراس برس": "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

والثلاثاء أمهل الرئيس الأميركي حماس "3 إلى 4 أيام" لقبول الخطة، متوعدا إياها بالدمار في حال رفضتها.

وكان عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال أعلن في تصريح صحفي صدر عن مكتب الحركة: "بدأنا مشاورات والخطة عليها ملاحظات"، مضيفا: "سوف نعلن موقفنا من الخطة قريبا".

وأوضح: "نتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية"، مؤكدا: "نحن جادون في الوصول إلى تفاهمات".

وتنص الخطة التي كشفها ترامب، الإثنين، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي النزاع على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وتتألف الخطة من 20 بندا، منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وذكر مصدر قريب من حماس الأربعاء لـ"فرانس برس"، أن الحركة تسعى لتعديل بعض البنود، بينها بند نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل من القطاع.

وأضاف أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال داخل وخارج غزة".