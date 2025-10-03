نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتابعة أنشطة الجهاز..محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة لمتابعة أنشطة الجهاز وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكاناته لخدمة شباب الخريجين.

وخلال الاجتماع تم البت في الطلبات المقدمة من شباب الخريجين للحصول على محلات أو قروض، حيث بلغ عدد الطلبات التي تمت دراستها 69 طلبًا.

كما استعرض المجلس الموقف الحالي لعدد من أسواق شباب الخريجين التابعة للجهاز، ومن بينها سوق النادي السويسري بمنطقة الكيت كات الذي يضم 27 محلًا منهم 14 مستغل إلى جانب سوق ماتوسيان أسفل كوبري فيصل والذي يضم ٢٠ محل مستغل فضلًا عن مجمع ورش المنيب الذي يضم 56 ورشة حرفية.

وكلف المحافظ الجهاز بضرورة تحسين ورفع كفاءة الحالة الإنشائية لبعض الأسواق والعمل على استغلال المحلات غير المستغلة وطرحها أمام الشباب لتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجه المهندس عادل النجار الجهاز بتكثيف عقد الملتقيات التوظيفية داخل المحافظة بما يتيح فرص عمل متنوعة للشباب ويلبي احتياجات سوق العمل.

وشدد المحافظ على أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب يمثل أحد الأذرع التنفيذية المهمة للمحافظة في مجال خلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الموقف التنفيذي للأسواق والأنشطة بصفة دورية لضمان سرعة تذليل العقبات وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات بما يخدم شباب الجيزة ويحقق المصلحة العامة.

وناقش اللقاء مقترحات بشأن إجراء توسعات وضم لعدد من الأسواق القائمة إلى جانب بحث سبل تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق فيصل بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم شباب الخريجين وتوفير منافذ ملائمة لهم للعمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة أساسية للتنمية.

جاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والجهات المعنية.

