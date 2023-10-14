نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر سيد معوض "هرب" منها.. قائمة 10 لاعبين باعوا الأهلي ورحلوا من الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي المشهد الرياضي في مصر خلال الأيام الماضية بعد الأزمة التي أثارها مؤخرًا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة احتراف في أوروبا.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في تحصين عمر سيد معوض وتجديد عقده لمدة 4 مواسم بشكل رسمي، خوفًا من رحيله المفاجئ إلى أوروبا خاصة بعد تلقيه عدة عروض احتراف في الفترة الأخيرة أبرزها من ريال بيتيس الإسباني.

وجاء تجديد النادي الأهلي عقد لاعبه رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب عدة أشهر مع اعطائه وعد بالموافقة على احترافه حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وتأتي تلك الخطوة من النادي الأهلي لمنع اللاعب من الهروب عن القلعة الحمراء للاحتراف الخارجي مثلما فعل عدد من لاعبي الأحمر السابقين الذين رحلوا عن الفريق في مرحلة الناشئين.

قائمة 10 لاعبين باعوا الأهلي ورحلوا من الناشئين

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين الذين باعوا النادي الأهلي ورحلوا عنه في مرحلة الناشئين:-

- هاني سعيد

أول اللاعبين الذين رحلوا عن النادي الأهلي في مرحلة الناشئين من أجل حلم الاحتراف الأوروبي كان هاني سعيد مدافع منتخب مصر السابق، حيث أنه فى عام 1998 هرب "سعيد" من القلعة الحمراء وكانه عمره 18 عاما، بعدما تألق في بطولة كأس العالم للناشئين بالقاهرة، لينتقل لفريق باري الإيطالى بعدها تنقل بين عدة أندية أوروبية ثم عاد لمصر ولعب في صفوف عدة أندية أبرزهم الزمالك والمقاصة.

- أحمد حسن كوكا

من أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي في مرحلة الناشئين أحمد حسن كوكا مهاجم بينديكسبور التركي الحالي، حيث غادر اللاعب صفوف القلعة الحمراء عام 2010 بعد رفضه العودة للعب في فريق الشباب بالنادي، وطلب الحصول على جواز السفر الخاص به من أجل رحلة إلى أوروبا ولكنه لم يعود للنادي مجددًا، واحترف في البرتغال وتنقل بين عدة أندية أوروبية حتى استقر به المطاف في صفوف ناديه التركي الحالي.

- عمرو وردة

انتقل وردة إلى الأهلي في يناير 2011، وكان عمره 17عامًا وشارك مع فريق الشباب تحت 20 عامًا وتألق معه حتى ثبت أقدامه معه حتي تم تصعيده للفريق الأول بطلب من المدير الفني للنادي في هذا الوقت البرتغالي مانويل جوزيه ولكن لم يأخذ وردة فرصته في الفريق الأول ليقرر ترك القلعة الحمراء والاحتراف في أوروبا وانتقل إلى الدوري اليوناني.

- كريم حافظ

من أبرز حالات هروب المواهب من النادي الأهلي أيضًا كريم حافظ لاعب بيراميدز الحالي، والذي دفعته رغبته في الاحتراف الأوروبي للرحيل عن القلعة الحمراء بشكل مفاجئ وكان عمره وقتها 16 عامًا، لينضم لصفوف نادي ليرس البلجيكي وتنقل بين عدة أندية أوروبية قبل عودته لمصر للدفاع عن ألوان الفريق السماوي.

- عبد الوهاب علي

استمر رحيل لاعبي النادي الأهلي من قطاع الناشئين، حيث هرب عبد الوهاب علي مهاجم الفريق مواليد 2001 من صفوف القلعة الحمراء عام 2019 وانتقل لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي وذلك بعد اختفائه فترة وانقطاعه عن التدريبات دون اخطار الجهاز الفني للفريق الأحمر وقتها.

- محمود حمدي

ناشئ النادي الأهلي مواليد 2003 محمود حمدي شقيق لاعب الفريق السابق أحمد حمدي، حيث انقطع عن تدريبات الفريق بشكل مفاجئ وفشل مسئولي النادي في الوصول إليه بعدما رفض الرد على الاتصالات، وفوجئ مسئولي القلعة الحمراء فيما بعد برحيل اللاعب إلى أوروبا وتحديدًا للعب في الدوري التركي.

- شريف أشرف

لا يمكن أن نغفل اسم شريف أشرف في هذا الملف الهام، حيث أنه كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولكن بعد فشله في الحصول على فرصة للتصعيد للفريق الأول رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة الحمراء، وفضل الانتقال لصفوف نادي الزمالك وبعد محاولات من مسئولي الأهلي لإفساد الصفقة عاد النادي وأعلن تنازله عن اللاعب لصالح الفارس الأبيض.

- مصطفى هشام

رحل مصطفى هشام لاعب النادي الأهلي مواليد 2001 بشكل مفاجئ عن النادي دون إخطار الجهاز الفني أو مسئولي القلعة الحمراء قبل إعلان نادي إف سي جوفي إسبانيول أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا التعاقد معه.

- ريتشارد وصلاح الدين رضا

الرغبة في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي دفعت الشقيقين ريتشارد وصلاح الدين رضا لاعبا فريق الناشئين مواليد 2001 بالقلعة الحمراء لمغادرة النادي الأهلي رغم تألقهما مع الفريق الأحمر والانضمام لصفوف نادي أودينيزي الإيطالي مستغلين عدم توقيع أي عقود رسمية مع الأهلي.