سيمبا التنزاني يتسلح بالجماهير لمواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تسلح نادي سيمبا التنزاني، بحشد العديد من الجماهير لحضور المواجهة المرتقبة لفريقه ضد نظيره النادي الأهلي، في اللقاء المُقرر إقامته للمرة الأولى، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.

سيمبا التنزاني يتسلح بالجماهير

وأشار أحمد علي، المتحدث باسم نادي سيمبا في تصريحاته لصحيفة "دايلي نيوز التنزانية"، إن سبب اختيار تنزانيا لاستضافة أول مباراة في الدوري الإفريقي هو قوة مشجعي كرة القدم المتحمسين الذي تعتز بهم البلاد.

وواصل حديثه بإنهم يعملوا بجهدهم على اشادة الجميع لهم بإنهم لم يخطئوا في اختيار بلدهم لاستضافة هذه المباراة الافتتاحية، ومن هنا تمكنوا من حشد العديد من الجماهير، لملء الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، كما حدث في احتفالية يوم نادي سيمبا.

سيمبا التنزاني يستعد مبكرًا للأهلي

وبدء فريق سيمبا التنزاني استعداداته، مبكرًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المواجهة المُقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا، مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، لذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي الممتاز، وعلى الجانب الأخر تُقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

والفائز من المواجهة، يتأهل للدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، ويواجه الفائز من مباراتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.