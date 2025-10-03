الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أُمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".

الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف، متحدثًا من قطاع غزة إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة... القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".