نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن سر سفر أوسوريو المفاجئ إلى كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب سفر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى كولومبيا.

سبب سفر أوسوريو المفاجئ إلى كولومبيا

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة " أون تايم سبورت": "خوان كارلوس أوسوريو طلب إجازة لمدة 48 ساعة للسفر إلى كولومبيا للاطمئنان على أسرته.

واصل نادي الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت بعد القادم على ستاد القاهرة.