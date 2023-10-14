نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سفر أوسوريو المفاجئ والمنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. كولر يرفض صفقة جديدة والعتال ينهدي الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (الفجر الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 14-10-2023 في السطور التالية:

سر سفر أوسوريو المفاجئ

خوان كارلوس أوسوريو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب سفر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى كولومبيا.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة " أون تايم سبورت": "خوان كارلوس أوسوريو طلب إجازة لمدة 48 ساعة للسفر إلى كولومبيا للاطمئنان على أسرته.

واصل نادي الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

مصير المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري

رضا شحاتة

تحدث رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون سبوت، عن العديد من الأمور الفنية وتوقاعته لفرق الدوري المصري خلال الموسم الحالي، قائلًا: "الأهلي لم يظلمني ودائما أسمي يتردد في قائمة المرشحين داخل الأجهزة الفنية للفريق".

وأضاف: "مرحلة تقسيم جدول الترتيب بين أهل القمة والوسط والقاع، ستكشف عند الجولة السادسة".

وتابع: "صراع المنافسة سيستمر بين الأهلي وبيراميدز والزمالك حتى الجولات الأخيرة من البطولة، ولكن فريق الأهلي الأقوى".

كولر يرفض صفقة جديدة

مارسيل كولر

رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من التقارير التي أشارت إلى اهتمام القلعة الحمراء بضم اللاعب مستقبلًا.

وكشف مهيب عبد الهادي عبر برنامجه: أن كولر رفض ضم عمر كمال عبدالواحد، مشيرًا إلى أنه يمتلك العديد من اللاعبين الجاهزين داخل صفوف الأهلي.

هاني العتال يرفض تقسيط غرامة كهربا

هاني العتال

قال هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك أنه يرفض تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي حاله نجاحه في الإنتخابات.

وصرح هاني العتال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " اللعيب "، على قناة " أم بي سي مصر": " الزمالك يعاني من أزمة إدارية في الفترة الحالية."

وأكمل:" كان لا بد من حل أزمة مستحقات خالد بو طيب من البداية."

وتابع:" قمت بحل أزمة قمصان قطاع الناشئين لاعبي نادي الزمالك في الأزمة الماضيه."