تأهل لايبزيغ ويونيون برلين وشالكه

تأهل لايبزيغ ويونيون برلين وشالكهتأهلت فرق لايبزيغ، ويونيون برلين، وشالكه، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وهايدنهايم، وكايزر سلاوترن، وغرويتر فورت، وفرايبورغ إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم.

وتغلب لايبزيغ على مضيفه روت فايس إيسن بأربعة أهداف مقابل هدف، وقاد يورب فيرتسين فريقه يونيون برلين للفوز على مضيفه غرايفسفالدير بهدف دون رد. وحقق شالكه انتصارا على مضيفه آلين بثنائية نظيفة، بينما فاز مونشجلادباخ على مضيفه إرتسغيبيرغه آوه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واكتسح هايدنهايم مضيفه فيلينغين برباعية نظيفة، وفاز كايزر سلاوترن على مضيفه إنغلوشتاد بهدفين لهدف، في حين تغلب غرويتر فورت على مضيفه شوت مينز بهدفين دون رد. وفاز فرايبورغ على مضيفه أوزنابروك برباعية نظيفة.

يذكر أن باير ليفركوزن كان قد توج بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي بعد فوزه على كايزر سلاوترن بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.