بداية جيدة لليفربول وأرسنال في البريميرليغ

بداية جيدة لليفربول وأرسنال في البريميرليغاستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه العائد مجددا بين الكبار إيبسويتش تاون 2-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من "البريميرليغ".

ويدين ليفربول بهذا الفوز للبرتغالي ديوجو جوتا، والمصري محمد صلاح بتسجيلهما ثنائية الفريق في الدقيقتين (60، و65).

وحقق لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إنجازا قياسيا بعد أن أصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في افتتاح الدوري، متفوقا على كل من آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني.

وفي مباراة ثانية، نجح أرسنال، وصيف حامل اللقب الموسم الماضي، في تجاوز ضيفه وولفرهامبتون واندررز بهدفين دون رد، أحرزهما الألماني كاي هافيرتس، وبوكايو ساكا في الدقيقتين (25، و74).

وفي بقية المواجهات، فاز برايتون على مضيفه إيفرتون بثلاثية دون رد، تناوب على تسجيلها الياباني كاورو ميتوما في الدقيقة (25)، وداني ويلبيك في الدقيقة (56)، والبديل الإيفواري سيمون أدينغرا في الدقيقة (86).

وشهد اللقاء طرد مدافع إيفرتون أشلي يونغ بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (66).

من جانب آخر، تعادل نوتينغهام فورست مع ضيفه بورنموث بهدف لك منهما، فيما نجح نيوكاسل يونايتد، رغم النقص العددي في صفوفه، في انتزاع الفوز من ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد سجله البرازيلي جولينتون في الدقيقة (45).

وأكمل نيوكاسل معظم أوقات اللقاء منقوص العدد بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه السويسري فابيان شار بالبطاقة الحمراء بعد مرور (28) دقيقة من صافرة البداية.

كما فاز أستون فيلا على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أمادو أونانا هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة الرابعة. وعادل لوكاس باكيتا النتيجة لوست هام من ركلة جزاء في الدقيقة (37)، قبل أن يسجل جون دوران هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة (79)، ليمنح فريقه الانتصار.