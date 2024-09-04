نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ترشيحه للكرة الذهبية.. كروس يتحدى لاعبي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث توني كروس لاعب ريال مدريد السابق، عن شعوره بعد ترشيحه في القائمه النهائيه للكرة الذهبية عن موسم ٢٠٢٣ـ٢٠٢٤.

كروس يتحدى لاعبي ريال مدريد

أعلن توني كروس اعتزاله بنهاية الموسم المنقضي رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الاسباني والسوبر الإسباني والمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا.

شارك نجم منتخب ألمانيا في أغلب المباريات الموسم الماضي مع بلاده أو فريقه، وكان عنصر مؤثر في رحلة تحقيق البطولات.

أعرب كروس بعد ترشيحه هو وعدد من اللاعبين مثل فينيسوس جونيور وفالفيردي، وكارفخال وبيلنجهام، ومبابي وروديجير عن سعادته البالغة بتلك اللحظة

كتب كروس على موقع الانستجرام: “أعتذر لكم أصدقائي، لكن أنتم السته يمكنكم الفوز بها العام القادم”.