الزمالك يرفع نسق الاستعداد لزيسكو.. وعبد الرؤوف يواصل القيادة الفنية خلال فترة التوقف

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، استعداداته اليوم السبت لخوض مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويحرص الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف الدولي في تجهيز اللاعبين المصابين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، إلى جانب إجراء فحص طبي للبرازيلي خوان بيزيرا لحسم إمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة.

عبد الرؤوف يقود الزمالك في 3 مباريات خلال التوقف الدولي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار أحمد عبد الرؤوف في منصبه لقيادة الفريق في مواجهة زيسكو يوم 23 نوفمبر، يعقبها مباراة سموحة يوم 26 من الشهر نفسه حال عدم تأجيلها، ثم لقاء كايزر تشيفز في الجولة الثانية من الكونفدرالية يوم 30 نوفمبر.