نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ليلة السوبر.. أسئلة معلقة حول مصير الجهاز الفني في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش إدارة نادي الزمالك مرحلة حاسمة بعد خسارة فريق الكرة للسوبر المصري مؤخرًا، حيث لم يحسم المجلس موقف الجهاز الفني للفريق حتى الآن. السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل سيستمر أحمد عبد الرؤوف في المهمة الفنية، أم سيتم الاستعانة بمدرب جديد لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على الدوري وكأس الكونفدرالية؟

المصادر المقربة من النادي أكدت وجود عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة، من شأنها تحديد اتجاه الفريق في المرحلة المقبلة، وضمان استقرار الأداء الفني.

السيناريو الأول: استمرار الجهاز الحالي مع تعزيزات

يعتبر الخيار الأول هو استمرار أحمد عبد الرؤوف على رأس الجهاز الفني مع ضم أحد المدربين المصريين، ليكتمل الطاقم بوجود عامر صبري والمدربين الأجانب الذين تم ضمهم قبل السفر للإمارات لمواجهة السوبر.

هذا السيناريو يمنح الفريق استقرارًا نسبيًا ويتيح للجهاز الفني العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في الوقت ذاته.

السيناريو الثاني: تعيين جهاز وطني جديد

الخيار الثاني المطروح هو الاستعانة بجهاز فني وطني آخر، يمتلك خبرة واسعة في الدوري الممتاز، مثل خالد جلال أو طارق مصطفى، حيث يمكن الاتفاق مع أحدهما لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

هذا الخيار يمنح الفريق فرصة لإعادة تنظيم الأداء الفني والاستفادة من خبرات المدربين الوطنيين الذين لديهم سجل طويل في إدارة الفرق المصرية.

السيناريو الثالث: عودة أيمن الرمادي

الخيار الثالث يعتمد على العودة المحتملة للمدرب أيمن الرمادي، الذي سبق له قيادة الزمالك والتتويج بكأس مصر. ويتطلب هذا الاتفاق معه التخلي عن تدريب البنك الأهلي حاليًا للعودة إلى ميت عقبة.

يعتبر هذا السيناريو من الخيارات الفنية المضمونة نظرًا لخبرة الرمادي السابقة في إدارة الفريق، وفهمه لخصوصية لاعبي الزمالك وأساليب المنافسين.

السيناريو الرابع: التعاقد مع مدرب أجنبي

الخيار الأخير هو التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، إلا أن هذه الخطوة مرتبطة بالقدرة المالية للنادي، حيث أن التعاقد مع مدرب أجنبي يتطلب ميزانية كبيرة قد تكون صعبة في ظل الوضع الحالي للنادي.

من الناحية الفنية، قد يوفر المدرب الأجنبي أسلوبًا جديدًا ومختلفًا، لكنه قد يحتاج وقتًا للتأقلم مع الفريق واللاعبين، وهو ما يمثل تحديًا في موسم مليء بالمسابقات.

التحليل والآثار المحتملة

إدارة الزمالك تواجه تحديًا كبيرًا في اتخاذ القرار المناسب، حيث يجب الموازنة بين الاستقرار الفني والقدرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية. استمرار عبد الرؤوف يوفر استقرارًا قصيرًا الأمد، بينما الخيارات الأخرى قد تعطي دفعة فنية أكبر، لكنها تحمل مخاطر مالية وتنظيمية.

القرار النهائي سيتوقف على تقييم المجلس للوضع المالي والإداري، بالإضافة إلى آراء الجهاز الفني والمستشارين الفنيين للنادي، لضمان اتخاذ خطوة تضمن أفضل مستقبل للفريق.

في ظل تعدد السيناريوهات، يبقى الرهان على اختيار الخيار الأمثل الذي يجمع بين الخبرة الفنية، القدرة على المنافسة، واستقرار الفريق في الموسم الحالي. جمهور الزمالك يترقب بفارغ الصبر إعلان القرار النهائي، الذي سيحدد مسار الفريق في البطولات المحلية والقارية خلال الأشهر المقبلة.