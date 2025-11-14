نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا: «أنا اتشرفت إني وقفت قدام كاميرتك».. فيديو مع محمد زكريا يلقى إعجاب الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المخرج محمد زكريا فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك جمعه بالنجم أحمد السقا، حيث عبّر خلاله عن سعادته باللقاء قائلًا:«أستاذ أحمد السقا أستاذ كبير وشخص أحبّه جدًا على المستوى الشخصي، وسعيد جدًا بالتصوير معه اليوم».

ورد السقا على المخرج قائلًا:«حبيبي حضرتك اللي أستاذ كبير، وأنا اللي اتشرفت إني وقفت قدام كاميرتك».

الفيديو حظي بإعجاب واسع من الجمهور وتلقى تعليقات تقدير واحترام، فيما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل عن تفاصيل اللقاء.

وشق زكريا طريقه من العمل الإعلامي إلى الاحتراف الفني، حيث بدأ كمراسل صحفي في قناتي النهار والمحور، قبل أن يتحول إلى الإخراج، ليصبح خلال سنوات قليلة من صناع الصورة المؤثرين في مصر.

وأشاد كبار النجوم بأعماله، إذ وصفه محمد هنيدي بـ«المخرج العالمي القادم»، وأكد أحمد الفيشاوي أنه «الأستاذ صاحب الرؤية المختلفة»، فيما أشادت عايدة رياض بموهبته، وأشاد وائل جسار برؤيته البصرية المتميزة.

أعمال صنعت بصمته… ومشاركات عالمية بارزة

ومن أبرز أعماله، إخراج برنامج «نزار الفارس» الذي استضاف كبار النجوم، وحقق نسب مشاهدة قياسية تصدرت التريند، كما عمل كمساعد مخرج في الفيلم الأمريكي «Murder at the Embassy»، الذي تم تصويره في مواقع أثرية مصرية مثل الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلي، مؤكّدًا قدرته على المنافسة على المستوى العالمي.

ورغم انشغاله بالإخراج، يدير زكريا واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان في مصر، ويعمل كمدير عام لمهرجان «ملتقى التميز والإبداع العربي» الذي يحتفي بروّاد الفن والثقافة في مصر والوطن العربي.

أحمد السقا يستعد لـ«هيروشيما»… الأكشن والغموض في صميم العمل

وفي سياق متصل، يستعد النجم أحمد السقا لتصوير فيلمه الجديد «هيروشيما» مع المخرج أحمد نادر جلال، في ثالث تعاون بينهما بعد نجاح «أحمد وأحمد»، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي وهدى الإتربي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والغموض، ويركز على خطورة التكنولوجيا عند استخدامها بشكل خاطئ وتأثيرها على العلاقات الإنسانية، إضافة إلى قضية «الفضيحة الرقمية» وتأثيرها السلبي على المجتمع.

ويواصل أحمد السقا نشاطه السينمائي المكثف رغم غيابه عن دراما رمضان 2026، على أن يعود لجمهوره في رمضان 2027 بعمل درامي ضخم يليق بتاريخ مسيرته الفنية الطويلة.