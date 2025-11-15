نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته بشكل مفاجئ.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق السيد نجم الزمالك الأسبق عن تفاصيل الحالة الصحية للراحل محمد صبري لاعب الزمالك الأسبق، ومذيع القناة قبل وفاته.

ونعى طارق السيد نجم الزمالك السابق بتأثر شديد وفاة اللاعب محمد صبري لاعب الزمالك السابق.

وأوضح طارق السيد خلال تصريحات تليفزيونية، والذي أكد فيها بأنه تواصل مع صبري منذ يومين واشتكى له "بتنميلة" في أطرافه، وأنه طلب منه التوجه للطبيب ولكنه رفض وقتها وتحدث أنه أمر بسيط.

تفاصيل الحالة الصحية للراحل محمد صبري

كما كشف أيضًا أسامة نبيه أن محمد صبري كان يجلس مع أصدقائه أمس، وشعر بتعب شديد.

واستكمل أسامة نبيه أن محمد صبري غاد بعدها للرحيل ورفض أن يصطحبه أحد، ثم تحدث أن صبري تواصل مع زوجته وأخبرها بأنه شعر ب "حرقان" في صدره.

محمد صبري

مؤكدا أن صبري كان في طريقه للمستشفى ولكن يبدو أنه توفي في تلك اللحظة وقبل وقوع الحادثة.

وكان صبري قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة خلال حادث سيارة أليم أثناء فقدنه السيطرة على السيارة الخاصة به أثناء القيادة بعد شعوره بالتعب الشديد، وتعرض ل تنميله في الأطراف واغماء.