نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هنغاري مفاجىء بمنح لبنان أموالا كانت مخصصة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن حكومة بلاده قررت إعادة توجيه 1.5 مليون يورو كانت مخصصة لأوكرانيا، لمساعدة لبنان.

ومع الخبر المنشور على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي X، أرفق سيارتو صورة مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.

ووفقا للخبر، قام سيارتو بإبلاغ رجي بأن السلام في الشرق الأوسط هو في مصلحة الأمن القومي الهنغاري، وأن استقرار لبنان هو "المفتاح لتحقيقه".

وكتب سيارتو على منصة التواصل الاجتماعي X: "لن نستخدم حصتنا من صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا. بدلا من ذلك، سنُوجّه مبلغ 1.5 مليون يورو لدعم القوات المسلحة اللبنانية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنه تم إنفاق ما يقارب 170 مليار يورو لدعم نظام كييف. وتقدم بروكسل لأوكرانيا، مساعدات مالية ضخمة تدعم ميزانيتها.

وخلال ذلك، يتزايد عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تُعرب عن استيائها ومعارضتها لاستمرار ضخ الأموال الأوروبية إلى كييف. هذا الدعم المالي الكلي مضمون حاليًا حتى نهاية عام 2025، ولكنه قد يتوقف في عام 2026.