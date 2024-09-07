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أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أن عدم استدعاء عمر جابر للمنتخب الوطني أمر غريب وغير مفهوم وسببه أمور شخصية مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

حمادة طلبة: عدم استدعاء عمر جابر للمنتخب بسبب أمور شخصية

وأضاف طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك أن استبعاد أحمد الشناوي لغز كبير أيضا وهو أفضل حارس حاليا في الدوري المصري.

وشدد طلبه على أن المنتخب الوطني جاهز ويستحق مكانه جيدة لأنه يمتلك أفضل لاعب في العالم محمد صلاح ويتمنى أن يتوج خلال المرحلة القادمة بلقب أمم إفريقيا.