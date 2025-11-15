نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى عرضًا سعوديًا كبيرًا لضم أليو ديانج في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عرضًا قويًا خلال الأيام الماضية من أحد أندية الدوري السعودي، تمهيدًا لضمّه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي أن وكيل ديانج نقل لإدارة الأهلي رغبة النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب، مع استعدادهم لدفع مليون دولار للحصول على المدة المتبقية من عقده والتي تمتد لستة أشهر فقط.

مكافأة مالية مغرية تنتظر ديانج

وحسب المصدر، فإن العرض يتضمن حصول لاعب الوسط المالي على نحو مليون و200 ألف دولار خلال الأشهر الستة المتبقية من الموسم، على أن يرتفع راتبه في الموسم التالي إلى نحو مليونين و500 ألف دولار.

في المقابل، يسعى الأهلي إلى تجديد عقد ديانج والإبقاء عليه بعد تألقه الواضح مع الفريق، وتعمل الإدارة حاليًا على التوصل لاتفاق نهائي معه، إلا أن الملف ما زال معلقًا بسبب الخلافات المالية.