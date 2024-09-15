عاجل.. أول تعليق من يحيى عطية الله بعد إصابته في مباراة الأهلي وجورماهيا

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أحمد جودة - القاهرة - علّق اللاعب المغربي يحيى عطية الله على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت اليوم على ملعب الفريق الكيني.

أول تعليق من يحيى عطية الله بعد إصابته

ونشر يحيى عطية الله عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من المباراة وعلق عليها بكلمة: "الحمد لله".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف دون رد على جورماهيا، حيث سجل رامي ربيعة الهدف الأول، وتبعه بيرسي تاو الذي أضاف هدفين.

يحيى عطية الله انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية. المباراة كانت بمثابة الظهور الأول له مع الأهلي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.