خطوات التسجيل في حساب المواطن 2025 وشروط الأهلية الجديدة.

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن: من يستحق الدعم وكيفية الاستعلام.

يتساءل آلاف المواطنين في السعودية يوميًا عن من يحق له الاستفادة من دعم حساب المواطن، وهو البرنامج الحكومي الذي أُطلق لمساندة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل في مواجهة تكاليف المعيشة والإصلاحات الاقتصادية.

ويُعد هذا الدعم أحد أهم مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي.

ما هو حساب المواطن؟

يُعتبر حساب المواطن برنامجًا ماليًا شهريًا يقدَّم للمواطنين السعوديين وفقًا لمعايير محددة، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين. يتم صرف الدفعة المالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن مع عطلة رسمية، حيث تُقدَّم أو تؤجَّل حسب الحالة.

شروط استحقاق حساب المواطن

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي تحدد من يحق له التسجيل في حساب المواطن، وتشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ويُستثنى من ذلك أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين وحاملو بطاقات التنقل.

، ويُستثنى من ذلك أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين وحاملو بطاقات التنقل. الإقامة الدائمة داخل المملكة، وألا يتواجد المتقدم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال السنة .

. ألا يكون المستفيد نزيل دار رعاية أو سجن .

. تطابق بيانات الدخل والأهلية مع المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية.

كيفية الاستعلام عن الأهلية عبر نفاذ

سهلت وزارة الموارد البشرية عملية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن إلكترونيًا من خلال منصة نفاذ الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي. اختيار تسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام. التوجه إلى قسم “دراسة الأهلية” لمعرفة نتيجة الاستحقاق، سواء كان مؤهلًا أو مرفوضًا أو قيد المراجعة.

التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال

يمكن لأي شخص تنطبق عليه الشروط التسجيل بسهولة من الهاتف المحمول، عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج، ثم إدخال البيانات الشخصية، وبيانات الدخل الشهري للأسرة بدقة، حتى يتمكن من الحصول على الدعم في حال استحقاقه.

أهداف البرنامج

يهدف حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية، من خلال تمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية مثل السكن، والطعام، والتعليم، والرعاية الصحية، مع تعزيز مبدأ الشفافية في توزيع الدعم الحكومي.