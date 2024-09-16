تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواكبة نظيره بيرسيبوليس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.



ويأمل الاهلي في مصالحة جماهيره والعودة للألقاب القارية من جديد بعد غياب الموسم الماضي.



تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيرسبوليس



في حراسة المرمى: ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، العمار.

في خط الوسط: زياد الجهني، كيسيه، رياض محرز.

في خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، فيرمينو.





موعد مباراة الأهلي ضد بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت اااقبن

القنوات الناقلة لمباراة

تنقل المباراة عبر قناة عبر قناة beIN Sports AFC 3 HD، وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

