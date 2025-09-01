شباب اليمن يحقق فوزاً مهماً على قطر
حقق المنتخب اليمني للشباب فوزاً مهماً على نظيره القطري بهدف دون ردّ، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً.
سجل مختار موفق هدف المباراة الوحيد للأحمر اليمني في الدقيقة 21.
وبهذا الفوز الثمين، وضع منتخب اليمن 3 نقاط في رصيده قبل أن يستقبل نظيره الكويتي يوم الأربعاء في ختام دور المجموعات، فيما بقي منتخب قطر بنقطة واحدة.
وكان منتخبنا الوطني قد خسر في مستهل مشواره بالبطولة أمام نظيره السعودي بهدف دون رد.
