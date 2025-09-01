القاهرة ـ أ.ف.ب: مني الزمالك بهزيمته الأولى بسقوطه أمام مضيفه وادي دجلة 2-1 في المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، ما سمح للمصري في ازاحته عن الصدارة بعدما تغلب بدوره على كهرباء الإسماعيلية 4-0. في المباراة الاولى، تقدم ناصر ماهر (10) للزمالك وعادل أحمد فاروق (60) قبل أن يسجل محمد الدياسطي هدف التقدم والانتصار لوادي دجلة (66).
وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد محمود حمدي «الونش» لحصوله على الإنذار الثاني، فيما لعب وادي دجلة بدوره بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 لطرد إبراهيم البهنسي.
وتجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط، في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر الجديد المصري، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز العاشر.
وفي المباريات الأخرى، تغلب مودرن سبورت على حرس الحدود 1-0 بالإسماعيلية، وتعادل سموحة وبتروجت من دون أهداف في الإسكندرية. ويتوقف الدوري لمدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية، حيث تلتقي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فـي الدوري المصري ..الزمالك يتنازل عن الصدارة للمصري بسقوطه أمام وادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.