لجنة المسابقات تصدر عقوبات على الأهلي بعد مباراة بيراميدز

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيع عقوبات مالية على النادي الأهلي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من جماهيره تجاه الفريق المنافس خلال المباراة.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية إضافية على النادي الأهلي بقيمة 50 ألف جنيه، مع توجيه لفت نظر للنادي، وذلك بسبب استخدام جماهيره لأقلام الليزر، بالإضافة إلى قيام البعض بإلقاء زجاجات مياه داخل أرضية الملعب.

وشددت لجنة المسابقات على ضرورة الالتزام بلوائح الانضباط والسلوك الرياضي من قبل جميع الأندية وجماهيرها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا