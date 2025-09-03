اللجنة العمانية للبولينج تنظم بطولة مراكز إعداد الرياضيين

تشكيل جديد للجنة برئاسة القتبي

كتب ـ بدر الزدجالي:

اعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب التشكيل الجديد للجنة العمانية للبولينج للسنوات الاربع القادمة برئاسة الشيخ سعيد بن راشد القتبي وايمن الجهضمي امينا للسر وعضوية كل من موسى الميمني وقيس الفرعي وشيماء الهاشمية.

ومن جهة اخرى نظمت اللجنة العمانية للبولينج بطولة مراكز اعداد الرياضيين ضمن خطتها في تفعيل المشاركة في هذا المركز التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للاعمار السنية المختلفة، حيث يبلغ عدد المشاركين في المركز 41 لاعبا ولاعبة .

وجاءت النتائج النهائية للبطولة والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا في فئة الفتيات و20 لاعبا في فئة الاولاد والتي اقيمت على صالة مركز السيب للبولينج، حيث جاءت نتائج فئة الاولاد بحصول اللاعب الياس بن موسى الميمني على المركز الاول وجاء في المركز الثاني اللاعب لؤي ناصر الحارثي وحصل على المركز الثالث اللاعب اوس صبري الحارثي وفي فئة الفتيات حصلت على المركز الاول اللاعبة العنود محسن الحجري والمركز الثاني جاء من نصيب اللاعبة مريم رفيق البلوشي والمركز الثالث بيلسان سعود الخروصي.

واقيمت البطولة على مدار يومين وجاءت تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومركز اعداد الرياضيين الذين تابعوا منافسات البطولة وتقديم النصائح الفنية للاعبين.

وقالت شيماء الهاشمية عضو اللجنة العمانية للبولينج والمشرفة على برنامج اعداد الرياضيين بان مركز البولينج والذي يعمل تحت اشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب يستمر في تطوير قدرات اللاعبين في المراحل السنية في عامه الثالث على التوالي ويشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الاعمار السنية، حيث تم وضع خطة متكاملة لتصعيد اللاعبين واللاعبات في كل عام ومن ثم اشراكهم في البطولات المصغرة للمراحل السنية وبعدها الانتقال الى المشاركة في بطولات اكبر والتواجد مع الاندية ومن ثم التواجد مع المنتخبات الوطنية وتم اعداد هذه الاستراتيجية من قبل اللجنة منذ السنوات الماضية بهدف ايجاد أجيال مهيئة للمنافسة في المشاركات الخارجية وتحقيق النتائج المطلوبة ونعول الكثير على هذه المخرجات في السنوات القادمة.

وقالت الهاشمية بان المركز يأتي تحت اشراف جهاز فني متخصص من المدرب الكوري لي هاني بولي والمدرب الوطني اسماعيل الزدجالي اللذين يشرفان على هذا البرنامج بشكل مستمر ويشارك اللاعبون في عدد خمسة ايام في الاسبوع بواقع ساعتين في اليوم يتم توزعهم ايام لفئة الاولاد وايام لفئة البنات ويوم واحد مختلط للجميع ويسعى الجهاز الفني الى تأمين مسابقات تنافسية للاعبين من اجل صقل مواهبهم وادخالهم في اجواء البطولات بالاضافة الى دعمهم للمشاركة في مسابقات الاندية وهذا ما حدث العام المنصرم بمشاركة عدد من اللاعبين في الاندية ومع بلوغ اللاعبين الاعمار السنية المحدد سيتم اشراكهم في مختلف البطولات، وهناك خطة من قبل اللجنة بتوفير مشاركات خارجية للاعمار السنية الصغيرة خلال الفترة القادمة في احدى الدول الاسيوية على حسب خطة الجهاز الفني.

واشارت بانه وفي كل عام تقريبا يتم ضم عدد من اللاعبين في المركز عبر الاختيار من قبل المدارس سواء الحكومية او الخاصة ليتم بعدها افراز الافضل والانتقال بهم الى عدة مراحل قبل التواجد النهائي ضمن القائمة الرئيسية المشاركة في البرنامج حيث يتم الاختيار وفق معايير معينة من مقياس بدني وفني وبما يراها الجهاز الفنية مناسبة، ونعمل على اعلان الانضمام في مختلف المواقع الرسمية.