عمرو سماكة: زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ100 مليون بتوع الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عمرو سماكة نجم الأهلي الأسبق ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية مقارنة بمردودهم في الملعب.

زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ100 مليون

وقال عمرو سماكة الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان: "دلوقتي الاسعار بقي مبالغ فيها جدا في الكرة المصرية ازاي ادفع خمسين مليون جنيه في لاعب مش بيعرف يعدي واحد ضد واحد".

وتابع عمرو سماكة: "مفيش لاعب في مصر يستاهل الأرقام اللي بتتقال دي، ولو زيزو خد 100 مليون من الاهلي يبقي لازم يكون يطير في الملعب عشان الارقام دي".

وأكمل: "اللاعيبة الأفارقة المتميزة بتاخد مليون دولار وبتلعب في دوريات أوروبية".