مواعيد الجولة الثانية من دوري روشن السعودي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026 يوم الجمعة المقبل 12 سبتمبر، وذلك بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وقد استهلت الأندية المرشحة للقب الموسم الحالي مشوارها بقوة، حيث اكتسح النصر مضيفه التعاون بخماسية نظيفة، فيما أكد الاتحاد حامل اللقب حضوره بانتصار عريض 5-2 على الأخدود.

كما حقق الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة فوزا صعبا على نيوم بهدف دون رد، بينما تفوق الهلال على الرياض بثنائية نظيفة في "ديربي" العاصمة، في حين تغلب القادسية على النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعد أبرز مواجهات الجولة الثانية لقاء الهلال والقادسية على ملعب "المملكة أرينا"، إلى جانب مواجهة الاتحاد والفتح في جدة، فيما ينتظر الأهلي اختبارًا مهمًا أمام الاتفاق في الدمام أما النصر، فيسعى لمواصلة انطلاقته القوية حينما يستضيف الخلود على ملعب "الأول بارك".

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي

الاتفاق × الأهلي: الجمعة 12 سبتمبر 2025 – 18:25 – ملعب إيجو

الشباب × الحزم: الجمعة 12 سبتمبر 2025 – 18:35 – ملعب نادي الشباب

الاتحاد × الفتح: الجمعة 12 سبتمبر 2025 – 21:00 – ملعب الإنماء

الخليج × الفيحاء: السبت 13 سبتمبر 2025 – 18:25 – استاد الأمير محمد بن فهد

الأخدود × التعاون: السبت 13 سبتمبر 2025 – 18:45 – ملعب مدينة الأمير هذلول

الهلال × القادسية: السبت 13 سبتمبر 2025 – 21:00 – المملكة أرينا

الرياض × النجمة: الأحد 14 سبتمبر 2025 – 18:35 – ملعب نادي الشباب

ضمك × نيوم: الأحد 14 سبتمبر 2025 – 18:50 – ملعب نادي ضمك

النصر × الخلود: الأحد 14 سبتمبر 2025 – 21:00 – ملعب الأول بارك