نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، حيث تأكد غياب عدد من العناصر الأساسية عن اللقاء لأسباب مختلفة بين الإصابات والارتباطات الدولية.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ويفتقد الأهلي جهود لاعبه إمام عاشور الذي يغيب بسبب إصابته بفيروس «A»، فيما خرج المدافع المغربي أشرف داري من حسابات الجهاز الفني بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، إلى جانب غياب الظهير الأيسر محمد شكري الذي يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

كما تزداد معاناة الفريق الأحمر مع احتمالية غياب أحمد مصطفى "زيزو" لعدم جاهزيته الطبية الكاملة نتيجة إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وكذلك اللاعب كريم فؤاد الذي يعاني هو الآخر من إصابة في العضلة الأمامية.

ولم تتوقف الغيابات عند هذا الحد، إذ يغيب الثنائي الشاب محمد عبدالله وأحمد عابدين عن صفوف الفريق بسبب انضمامهما لمنتخب مصر للشباب، الذي يشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.

وبذلك يدخل الأهلي مواجهة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك وسط ظروف صعبة، في ظل افتقاده لعدد من العناصر المهمة، الأمر الذي قد يفرض تحديات إضافية على المدير الفني والجهاز الفني في وضع التشكيل الأنسب لتعويض الغيابات والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.