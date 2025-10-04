نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وتماشيًا مع متطلبات العصر الحديث بالاعتماد على التقنيات الحديثة والاستغناء عن المعاملات الورقية تم إطلاق رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين دون زيارة الفرع نهائيًا، فقد أصبح بإمكان العملاء إنشاء حساب بنكي جديد عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوقوف بالطوابير وهدر الوقت والجهد، فمن خلال تطبيق بنكك الإلكتروني أو عبر زيارة الموقع الرسمي يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، والتي تتيح للعملاء التواصل مع ذويهم بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى الإطلاع على الأرصدة البنكية عبر الهاتف بكل أمان.

فتح حساب بنك الخرطوم

لا شك أن بنك الخرطوم واحد من أبرز البنوك الموجودة داخل السودان والرائدة في هذا المجال خاصة بعد إطلاقه خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين دون زيارة الفرع، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الوطني الإلكتروني.

تحديد خيار إنشاء حساب جديد.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل دقيق.

تحميل الملفات والمستندات المطلوبة كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة التي تخضع لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب، وبعد مراجعته من قِبل اللجنة المختصة سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 عبر تطبيق بنكك

يستطيع العميل فتح حساب بنكي من خلال تطبيق بنكك الذي خصصه المصرف، والذي سهل على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

تحميل تطبيق بنكك الإلكتروني عبر متجر التطبيقات الإلكترونية.

الضغط على خانة فتح حساب جديد.

إضافة البيانات الشخصية والمتمثلة في (الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

رفع المستندات والملفات كاملة وهي (صورة البطاقة الوطنية، صورة جواز السفر).

ادخال رمز التحقق لتأكيد الحساب.

كتابة كلمة سر قوية ثم النقر على تأكيد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

جاءت الشروط التي قام بنك الخرطوم بوضعها على النحو التالي: