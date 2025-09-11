نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البداية إنبي والنهاية الديربي.. جدول مباريات الأهلي في سبتمبر ببطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف فريق الأهلي مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد التوقف الدولي بسبب ارتباطات المنتخب المصري الأول والثاني، وذلك حين يحل ضيفا على ملعب المقاولون العرب لمواجهة إنبي.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» جدول مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي جاء على النحو التالي:

إنبي ضد الأهلي

ملعب المقاولون العرب

الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ستاد القاهرة الدولي

الساعة الثامنة من مساء الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

حرس الحدود ضد الأهلي

ملعب الكلية الحربية

الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

الأهلي ضد الزمالك

ستاد القاهرة الدولي

الساعة الثامنة مساء التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتولى القيادة الفنية لفريق الأهلي المدرب عماد النحاس، وذلك بعد إستقرار إدارة النادي الأهلي على رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الثانية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 مباريات في بطولة الدوري.