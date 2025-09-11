نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس نقل مباراة مصر وجيبوتي إلى المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تفاصيل مثيرة حول مكان إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك خلال حديثه عبر برنامجه الإذاعي.

وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أحد كبار المسؤولين في الرياضة المصرية للاستفسار عن مكان المباراة وما إذا كانت ستقام في مصر، إلا أن الرد جاء بالنفي، حيث أكد له المسؤول أن المواجهة ستُلعب في المغرب.

وقال شوبير: "سألت المسؤول: لماذا لا تُقام المباراة في مصر، خصوصًا أن جيبوتي كانت مرحبة بالأمر؟". فجاءه الرد: "لو كان الأمر طُرح منذ شهر ربما كان مقبولًا، لكن الآن هناك اعتبارات مختلفة، فأنا ما زال لدي منافس في المجموعة وهو منتخب بوركينا فاسو، ورغم أن الفارق خمس نقاط ونقترب كثيرًا من التأهل، إلا أنني لا أريد أن يكون هناك أي شبهة تؤثر على مشوارنا، لذلك تقرر إقامة اللقاء في المغرب".

وأضاف شوبير أن المسؤول أوضح له الفرق بين موقف مصر والنيجر التي لعبت مبارياتها في المغرب قائلًا: "النيجر منذ البداية حددت المغرب كملعب رسمي لها قبل انطلاق التصفيات، بعكس حالتنا".

وأشار شوبير إلى أن المسؤول طمأنه بشأن الاحتفالات بالتأهل قائلًا: "لا تقلق، سنحتفل مع الجماهير في مصر عقب مباراة غينيا بيساو، المقررة بعد أربعة أيام من لقاء جيبوتي، وستكون على استاد القاهرة".