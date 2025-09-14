نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

