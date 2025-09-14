نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دوري القسم الثالث سبتمبر المقبل وتأجيل بداية القسم الثاني (ب) حرصًا على سلامة اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق قطار منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم، بمجموعاته الثلاث عشرة، في السادس من سبتمبر المقبل، على أن تُختتم فعاليات المسابقة في أواخر شهر مايو، مع منح جميع الفرق راحة كاملة خلال شهر رمضان المبارك.

وأُسدل الستار أمس الثلاثاء، الموافق 12 أغسطس الجاري، على فترة الانتقالات الصيفية، حيث سارعت الأندية إلى تدعيم صفوفها وفقًا لقدراتها المالية وخططها الفنية استعدادًا لانطلاق الموسم.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاقة مباريات دوري القسم الثاني (ب)، لتبدأ في الأول من سبتمبر بدلًا من الموعد السابق المقرر في 14 أغسطس، استجابة لطلب جماعي من الأندية المشاركة.

وجاء القرار مراعاةً لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد خلال أغسطس، فضلًا عن غياب الإضاءة الليلية في عدد من الملاعب، ما يحول دون إقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.