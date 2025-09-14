نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف سبب غياب عبد القادر عن الأهلي أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب غياب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن قائمة الأحمر أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز. خالد الغندور يكشف سبب غياب عبد القادر عن الأهلي أمام إنبي وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس استبعد أحمد عبد القادر من مباراة إنبي بسبب الإصابة. وأضاف: أحمد عبد القادر تعرض للإصابةفي مران الأهلي أمس في العضلة الخلفية".