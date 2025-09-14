نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: الخطيب رمز كبير وأتوقع عدوله عن قرار الترشح في انتخابات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق على قيمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في ظل قراره بعد الترشح في انتخابات الأحمر المقبلة.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: محمود الخطيب رمز كبير في الكرة المصرية واتوقع عدوله عن قرار عدم الترشح في انتخابات الأهلي.

وأضاف: قرار اعتذار محمود الخطيب عن انتخابات الأهلي لن يؤثر على لاعبي الأحمر في مباريات الدوري المقبلة.

وتابع: الأهلي سيفوز على إنبي في ظل القيادة الفنية الجديدة بقيادة عماد النحاس، خصوصا في ظل وجود دفعة معنوية جديدة، وأتوقع عدم الدفع بياسين مرعي في التشكيل بسبب عودته من الإصابة.