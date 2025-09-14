الارشيف / الرياضة

تامر عبد الحميد: يجب انضمام ناصر ماهر إلى المنتخب.. والزمالك يستحق الصدارة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبد الحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق عن فوز الأبيض بثلاثية نظيفة على نظيره المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: ناصر ماهر قدم أداء كبير أمام المصري البورسعيدي، ويستحق الانضمام إلى منتخب مصر، ولكن يجب أن يواصل بنفس الشكل في أغلب المباريات.

وأضاف: لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام المصري واستحقوا التواجد على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وتابع: عودة محمود جهاد وأحمد ربيع سوف تساعد نبيل عماد دونجا في الحفاظ على ثبات مستواه، ويجب الحفاظ على خوان بيزيرا وتأمينه من الرحيل.
 

