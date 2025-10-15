دوت الخليج -

الذهب يلمع مجدداً

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية هذا الزخم. الذهب يلمع مجدداًارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية هذا الزخم. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4155.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4174.30 دولار. وصعد المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، 55 بالمئة منذ بداية هذا العام، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يلمع مجدداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.