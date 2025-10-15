الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن استمرار صرف الدعم الشهري للمستفيدين، مؤكدًا أن استمرار الصرف للدفعة القادمة مرتبط بتوافر ثلاثة شروط رئيسية تضمن استحقاق المستفيدين وعدم توقف المعاش كما أوضح البرنامج تفاصيل جديدة حول إثبات استقلالية السكن، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار الموثق لم يعد إلزاميًا لبعض الفئات المستثناة وفق التحديثات الأخيرة، في خطوة تعكس مرونة الوزارة وحرصها على تسهيل الإجراءات دون الإخلال بمعايير العدالة في التوزيع هيظقد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل للمستفيدين .. صرف الضمان مهدد بالإيقاف هذا الشهر ما لم تتحقق ثلاثة شروط!

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على استيفاء ثلاثة معايير أساسية:

تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري يعد تحديث البيانات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية شرطًا أساسيًا لاستمرار الأهلية. يشمل ذلك مراجعة المعلومات الشخصية، بيانات السكن، الحالة الاجتماعية، مصادر الدخل، وعدد أفراد الأسرة. وأوضحت الوزارة أن عدم تحديث المعلومات أو تقديم بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى تعليق صرف الدعم مؤقتًا لحين استكمال التحقق.

الالتزام بخطط البحث عن عمل أو برامج التأهيل والتدريب يهدف هذا الشرط إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد على الذات. فالمستفيدون القادرون على العمل مطالبون بالالتحاق ببرامج التأهيل أو متابعة فرص التوظيف المناسبة لهم، بينما تُستثنى الفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن وذوي الإعاقات والحالات الصحية الخاصة.

عدم تجاوز الدخل الشهري الحد المانع تخضع الأسر المستفيدة لضوابط دخل محددة، بحيث يوقف صرف الدعم تلقائيًا إذا تجاوز الدخل الحد المانع المقرر لكل فئة. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة وتحقيق العدالة في التوزيع، بما يتوافق مع مستهدفات الحماية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030.

فئات معفاة من شرط عقد الإيجار الموثق

أبرز التحديثات الأخيرة تمثلت في تخفيف شرط إثبات استقلالية السكن لبعض الفئات، بحيث لم يعد تقديم عقد إيجار موثق إلزاميًا. تشمل الفئات المعفاة:

الأرامل اللاتي يعشن مع أبنائهن في نفس السكن.

الطلاب الجامعيون المقيمون خارج مدن أسرهم لغرض الدراسة.

المطلقات المقيمات في منازل ذويهن أو مع أحد أفراد الأسرة.

هذا الإجراء جاء بعد تلقي الوزارة العديد من الملاحظات والاستفسارات من المستفيدين الذين واجهوا صعوبة في توثيق عقود الإيجار، ما دفعها إلى اعتماد حلول أكثر مرونة تراعي الظروف الاجتماعية المختلفة دون الإخلال بالمعايير الأساسية لاستحقاق الدعم.

تحديث البيانات.. خطوة حاسمة لاستمرار الأهلية

تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن تحديث البيانات الشخصية والسكنية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من المتطلبات الأساسية لاستمرار صرف المعاش. وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح أكثر دقة من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الأحوال المدنية، وزارة التعليم، وصندوق التنمية العقارية لضمان صحة المعلومات المرسلة والتأكد من استحقاق الدعم.

كما دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى التحقق الدوري من بياناتهم الشخصية والمهنية والسكنية قبل موعد صرف الدفعة الشهرية القادمة لتفادي أي مشاكل أو تعليق مؤقت للدعم.

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي

يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الحكومية الداعمة للأسر السعودية ذات الدخل المحدود. ويهدف البرنامج إلى:

تقديم معونات مالية شهرية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.

دعم فرص التدريب والتأهيل لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف.

تمكين المستفيدين من الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية.

كما يسعى البرنامج من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة، مع تطوير مستمر للمعايير والضوابط بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

المراجعة المستمرة وتطوير السياسات

تخضع جميع معايير الضمان الاجتماعي للمراجعة المستمرة من قبل الوزارة لضمان ملاءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، وتحقيق التوازن بين المرونة في التنفيذ والصرامة في استحقاق الدعم.

كما تعمل الوزارة على تحديث الإجراءات باستمرار لضمان مطابقتها للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتيح تقديم الدعم بشكل أكثر فاعلية ويقلل العقبات أمام المستفيدين.

كيفية التأكد من استحقاق الدعم

ينصح البرنامج جميع المستفيدين باتباع الخطوات التالية لضمان استمرار صرف المعاش:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتأكد من دقة البيانات الشخصية والسكنية.

تحديث أي معلومات قديمة أو ناقصة لتجنب تعليق الصرف مؤقتًا.

الالتزام بخطط البحث عن عمل أو برامج التأهيل في حال كانت مطلوبة.

متابعة الدخل الشهري والتأكد من عدم تجاوزه الحد المانع المقرر.

باتباع هذه الخطوات، يضمن المستفيد استمرار الدعم بشكل سلس ومن دون أي توقف غير مبرر.

المرونة والتسهيلات للمستفيدين