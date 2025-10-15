نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للعصا البيضاء.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بتمكين المكفوفين وضمان حركتهم الآمنة والمستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة – الإدارة العامة للدعم والتمكين – حول الجهود المبذولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد التقرير أن الوزارة وزعت 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز تقنيًا لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية بطرق أكثر سهولة واستقلالية، إلى جانب صرف منح دراسية شهرية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

كما تم تنظيم حملات توعية داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة الدمج واحترام استخدام العصا البيضاء، فضلًا عن توزيع 1000 عصا بيضاء جديدة على الطلاب في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء.

تيسير الحركة في المرافق العامة: تجهيز 35 محطة مترو و15 محطة سكة حديد

وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل، تم تجهيز وإتاحة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بمسارات إرشادية خاصة، لتيسير الحركة الآمنة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يرسخ مفهوم الإتاحة الشاملة في المرافق العامة ووسائل النقل الجماعي.

كما تواصل الوزارة دعم المؤسسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المكفوفين، وفي مقدمتها مؤسسة النور والأمل لرعاية الكفيفات، التي تعد من أقدم المؤسسات العاملة في المجال، وتقدم برامج تعليمية وثقافية وفنية تهدف إلى تمكين الفتيات من ذوات الإعاقة البصرية. ويُعد فريق الموسيقى والغناء التابع للمؤسسة نموذجًا متميزًا للإبداع والدمج، بمشاركاته الفنية والثقافية المحلية والدولية.

التزام دستوري ودولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن جهودها تأتي في ضوء التزام الدولة المصرية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمن في موادها إمكانية الوصول وحرية التنقل والتعليم والعمل.

كما يستند هذا الالتزام إلى الدستور المصري (المادة 81) الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وإلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على توفير البيئة المكانية والمعلوماتية الملائمة لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لضمان حصولهم على حقوقهم.

العصا البيضاء.. رمز للاستقلال والكرامة

وشددت الوزارة على أن العصا البيضاء ليست مجرد وسيلة للمساعدة على الحركة، بل رمز للاستقلال والكرامة والحق في الحياة الكريمة، مؤكدة أن احترام مستخدمي العصا البيضاء واجب إنساني ومجتمعي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالسلوك الواعي والمسؤول في التعامل مع المكفوفين، من خلال إتاحة الطريق، وعدم لمس العصا دون إذن، وتقديم المساعدة بلطف وبصوت واضح عند الحاجة، ومنحهم أولوية المرور في الطرق والأماكن العامة ووسائل المواصلات.

رؤية مصر 2030.. دمج وتمكين لا يترك أحدًا خلف الركب

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العدالة الاجتماعية، وتعزز مبدأ الدمج الكامل في مجالات التعليم والعمل والمجتمع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرارها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وتعزيز مشاركتهم الكاملة والمستقلة في الحياة العامة، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا وإنسانيًا راسخًا في ضوء الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية.

