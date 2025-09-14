نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المسؤولين داخل نادي الزمالك تواصلوا مع والد محمد السيد خلال الفترة الماضية من أجل التأكيد على رغبة الابيض في الاحتفاظ باللاعب وتجديد عقده ماليا بالشكل المناسب للنادي واللاعب مع وجود وعد بالموافقة على احترافه في حال وصول عرض جيد ومناسب ويليق باسم الزمالك.

خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن والد اللاعب رحب جدا وهيكون هناك جلسة اخيرة مع اللاعب ووالده بعد انتهاء منافسات كأس العالم للشباب لحسم الملف.