بايرن ميونخ يحدد سعرا خرافيا للنجم الفرنسي أوليسيه

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم خريطة الانتقالات الصيفية، حدّد نادي بايرن ميونخ الألماني سعرًا ضخمًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه، وسط اهتمام متزايد من ليفربول وعدد من عمالقة أوروبا.

النجم البالغ من العمر 23 عامًا تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار الأندية الكبرى، خاصة بعد انتقاله مؤخرًا إلى بايرن ميونخ قادمًا من كريستال بالاس. ورغم انضمامه للنادي البافاري حديثًا، فإن تألقه الكبير وموهبته اللافتة دفعت أندية مثل ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وتشيلسي إلى مراقبة وضعه عن كثب.

ووفقًا لمصادر موقع Football Insider، فإن بايرن لا ينوي التفريط في اللاعب بسهولة، حيث يرى فيه مشروع نجم عالمي قادر على قيادة خط الوسط لسنوات، ما يبرر مطالبهم المالية العالية.