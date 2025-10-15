الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446 هـ في المملكة العربية السعودية، تزداد تساؤلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول التقويم الدراسي لعام 1447 بعد التعديلات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية . فبينما يستعد الجميع لإجازة نهاية العام، تتجه الأنظار نحو عام دراسي جديد يحمل في طياته تنظيمًا أفضل، وتوزيعًا أكثر توازنًا للفصول الدراسية والإجازات، بما يحقق أهداف التعليم الحديثة ضمن رؤية السعودية 2030 ذجحيغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للطلاب والمعلمين .. تعديلات غير متوقعة على التقويم الدراسي 1447 !!

وفي هذا المقال سنستعرض معكم جميع التفاصيل المتعلقة بموعد بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، والإجازات الرسمية، وعدد أسابيع الدراسة، مع خلاصة لأهم التغييرات التي طالت التقويم بعد آخر تحديث.

ختام العام الدراسي 1446 وبداية الاستعداد لعام 1447

قبل الانشغال بالتحضيرات للسنة الدراسية المقبلة، من المهم التركيز على ما تبقى من محطات أساسية في جدول العام الحالي، إذ تعتبر الفترة الأخيرة من السنة الدراسية مرحلة حاسمة لتقييم التحصيل العلمي والاستعداد للمرحلة الجديدة.

إجازة عيد الأضحى: تبدأ يوم الجمعة 30 مايو 2025 الموافق 3 ذو الحجة 1446هـ.

عودة الدراسة بعد العيد: ستكون يوم الأحد 15 يونيو 2025 الموافق 19 ذو الحجة 1446هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي: تنطلق يوم الخميس 26 يونيو 2025 الموافق 1 محرم 1447هـ.

بداية العام الدراسي الحالي: كانت في 18 أغسطس 2024، واستمرت الدراسة لمدة 38 أسبوعًا.

عدد أيام الدراسة الفعلية: بلغ 183 يومًا، مع 10 إجازات رسمية بإجمالي 66 يومًا من الإجازات.

ويُعد هذا التوزيع المتوازن أحد العوامل التي ساهمت في تحسين أداء العملية التعليمية وتحقيق الانسجام بين فترات التعلم والراحة.

التقويم الدراسي الجديد 1447 بعد التعديل

أصدرت وزارة التعليم السعودية تحديثًا رسميًا للتقويم الدراسي الجديد للعام 1447هـ، والذي شمل تحديد مواعيد عودة الهيئات التعليمية والإدارية، والمعلمين، والطلاب، بحيث يضمن بداية منظمة وسلسة للعام الجديد.

عودة المشرفين والهيئة التعليمية والإدارية: يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 الموافق 18 صفر 1447هـ.

عودة المعلمين الممارسين للتدريس: يوم الأحد 17 أغسطس 2025 الموافق 23 صفر 1447هـ.

عودة الطلاب إلى المدارس: يوم الأحد 24 أغسطس 2025 الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ.

ويأتي هذا التنظيم الزمني الجديد ليتيح لكل فئة من فئات المجتمع التعليمي فرصة كافية للاستعداد والتخطيط قبل انطلاق العام الدراسي فعليًا.

عدد أسابيع الدراسة في العام 1447

بحسب التقويم المحدث، سيبلغ عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي 1447 حوالي 38 أسبوعًا، موزعة على ثلاثة فصول دراسية متوازنة. ويُتوقع أن يتخللها عدد مناسب من الإجازات الرسمية والمطولة التي تساعد الطلاب والمعلمين على استعادة النشاط وتحقيق التوازن النفسي والعملي.

الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 1447 بالسعودية

تعتبر الإجازات من أكثر الأمور التي ينتظرها الطلاب وأعضاء هيئة التعليم سنويًا، حيث تتيح فترات للراحة، والسفر، وقضاء الوقت مع العائلة، أو حتى التحضير للاختبارات. إليكم أبرز الإجازات التي يتضمنها التقويم الدراسي 1447 بعد آخر تعديل:

إجازة اليوم الوطني السعودي: يحتفل بها في 23 سبتمبر من كل عام.

إجازة يوم التأسيس: في 22 فبراير من كل عام، احتفاءً بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ مع نهاية رمضان وتستمر حتى منتصف شوال.

إجازة عيد الأضحى: في مطلع شهر ذي الحجة، وتمتد لما بعد العيد.

إجازة الخريف: تقع عادة في منتصف الفصل الدراسي الأول.

إجازة الشتاء: تمنح بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول مباشرة.

إجازة منتصف العام الدراسي: تأتي في منتصف الفصل الثاني لإعادة النشاط قبل استئناف الدراسة.

وحرصت وزارة التعليم على توزيع الإجازات بشكل متوازن طوال العام لضمان سير العملية التعليمية بانسيابية ودون إرهاق للطلاب أو الكادر التدريسي.

أهداف تحديث التقويم الدراسي 1447

لم تأتِ التحديثات في التقويم الدراسي هذا العام عبثًا، بل جاءت لتتماشى مع خطة المملكة لتطوير التعليم وتحقيق جودة عالية في نواتج التعلم. ومن أبرز أهداف التحديث:

تحسين تنظيم العام الدراسي عبر تقسيمه إلى ثلاثة فصول متوازنة.

زيادة عدد الأيام الفعلية للتعليم مع الحفاظ على فترات الراحة اللازمة.

رفع كفاءة أداء الطلاب من خلال توزيع المهام التعليمية على فترات زمنية مناسبة.

تسهيل عمليات التقييم والمتابعة من قبل المعلمين والإدارات المدرسية.

تحقيق التوافق مع التقويم الأكاديمي للجامعات السعودية لضمان ترابط المراحل التعليمية.

التحضير المسبق للعام الدراسي الجديد 1447

توصي وزارة التعليم جميع الطلاب والمعلمين بضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال مراجعة الدروس السابقة، وتنظيم الجداول الدراسية، والتأكد من جاهزية الأدوات التعليمية. كما تنصح الأسر بمساعدة أبنائها على التأقلم التدريجي مع أوقات النوم والاستيقاظ الجديدة قبل بدء الدراسة.

ويُتوقع أن يشهد العام الدراسي 1447 تطبيقات موسعة للذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب استمرار الدمج بين التعليم الحضوري والإلكتروني، بما يعزز المرونة والكفاءة في العملية التعليمية.

نصائح للطلاب مع بداية التقويم الدراسي 1447

مع انطلاق عام جديد، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحقيق التفوق الدراسي:

ضع خطة دراسية أسبوعية توازن بين الدراسة والراحة.

احرص على النوم الكافي للحفاظ على التركيز والنشاط.

شارك في الأنشطة المدرسية لتطوير مهاراتك الاجتماعية والقيادية.

استعن بالتقنيات الحديثة لتنظيم وقتك ومتابعة مهامك الدراسية.

يأتي التقويم الدراسي 1447 في السعودية ليعكس تطورًا واضحًا في آلية تنظيم العام الدراسي، من خلال توزيع الإجازات والفصول بشكل أكثر توازنًا ومرونة. كما يهدف إلى دعم الطلاب والمعلمين لتحقيق بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات العالمية وتخدم مستهدفات رؤية 2030. وبينما نستعد لبداية عام دراسي جديد، يبقى الالتزام والانضباط والاستعداد المبكر من أهم مفاتيح النجاح في المسيرة التعليمية.