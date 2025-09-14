نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي على جوهرة ليل الشابة أيوب بوعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد في سباق للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الصاعدة أيوب بوعادي، لاعب خط وسط نادي ليل البالغ من العمر 17 عامًا، وفقًا لما ذكره موقع Teamtalk البريطاني.

بوعادي يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، وقد لفت الأنظار بقدراته الفنية العالية ونضجه التكتيكي رغم صغر سنه، ما جعله هدفًا لأكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أنه لم يُكمل عامه الثامن عشر بعد، إلا أن بوعادي بدأ في جذب اهتمام كشّافي الأندية الكبرى، مع توقعات بأن يصبح أحد نجوم المستقبل في خط الوسط الفرنسي، وسط تقارير تشير إلى صعوبة احتفاظ ليل بخدماته لفترة طويلة.

من المتوقع أن تشتعل المنافسة بين الأندية الثلاثة خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها الفرق الكبرى في التعاقد المبكر مع اللاعبين الواعدين قبل أن تتضاعف قيمتهم السوقية.