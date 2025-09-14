نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يواصل المطاردة للتعاقد مع كارلوس باليبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بشدة بالتعاقد مع لاعب خط وسط برايتون الكاميروني كارلوس باليبا، بعد فشل صفقة ضمه في الصيف الحالي، وفقًا لما نقلته صحيفة Football Insider.

ويبلغ باليبا من العمر 21 عامًا، وقدم مستويات رائعة مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله هدفًا رئيسيًا لأندية كبرى ترغب في تدعيم وسط ملعبها بلاعب شاب يتمتع بالقوة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب.

ويبدو أن مانشستر يونايتد مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة، في محاولة لحسم الصفقة قبل فترة الانتقالات الشتوية أو على الأقل لضمان التعاقد معه في الصيف المقبل.

يُذكر أن باليبا يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الوسط الدفاعي، ويُتوقع له مستقبل واعد مع منتخب الكاميرون وكذلك على مستوى الأندية.